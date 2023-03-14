Новости SBS на русском языке — 14.03.2023

Key Points
- Президент США Джо Байден заявил, что сделка с атомной подводной лодкой AUKUS «сблизит Австралию, США и Великобританию ближе, чем когда-либо»;
- Тропический шторм в Малави и Мозамбик унес жизни более 100 человек;
- В Думу РФ внесли законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет;
- Российский шахматист, выступивший против войны, стал чемпионом Европы;
- и другие новости.
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