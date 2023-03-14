Новости SBS на русском языке — 14.03.2023

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Главные новости Австралии и мира во вторник:

Key Points
  • Президент США Джо Байден заявил, что сделка с атомной подводной лодкой AUKUS «сблизит Австралию, США и Великобританию ближе, чем когда-либо»;
  • Тропический шторм в Малави и Мозамбик унес жизни более 100 человек;
  • В Думу РФ внесли законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет;
  • Российский шахматист, выступивший против войны, стал чемпионом Европы;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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