Новости SBS на русском языке — 14.08.2023

ГЛАВНОЕ В НОВОСТЯХ К ЭТОМУ ЧАСУ
- Звучат призывы о срочной государственной поддержке работникам критически важных сфер, чтобы они могли оплачивать аренду жилья;
- Более 15 000 новозеландцев начали процесс получения австралийского гражданства после того, как вступили в силу новые изменения;
- Девочка, которая родилась 3 недели назад, и ее семья в числе убитых при российском обстреле Херсона;
- и другие новости.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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