Новости SBS на русском языке — 14.08.2023

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Главные новости Австралии и мира в понедельник:

ГЛАВНОЕ В НОВОСТЯХ К ЭТОМУ ЧАСУ
  • Звучат призывы о срочной государственной поддержке работникам критически важных сфер, чтобы они могли оплачивать аренду жилья;
  • Более 15 000 новозеландцев начали процесс получения австралийского гражданства после того, как вступили в силу новые изменения;
  • Девочка, которая родилась 3 недели назад, и ее семья в числе убитых при российском обстреле Херсона;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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