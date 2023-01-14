Новости SBS на русском языке — 14.01.2023

Highlights
- Члены еврейской общины Сиднея осудили действия премьера Нового Южного Уэльса Доминика Перроте за то, что он был одет в нацистскую военную форму на праздновании своего дня рождения в молодости;
- Согласно новым данным казначейства, наводнения и другие стихийные бедствия по всей стране стоили национальной экономике 5 миллиардов долларов;
- Украина и Россия продолжают оспаривать претензии на контроль над восточным городом Соледар.
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