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Новости SBS на русском языке — 14.01.2023

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News Bulletin Russian

Source: SBS

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Published 14 January 2023 at 12:38pm
By Lera Shvets
Source: SBS
Available in other languages

Главные новости Австралии и мира в субботу

Published 14 January 2023 at 12:38pm
By Lera Shvets
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Члены еврейской общины Сиднея осудили действия премьера Нового Южного Уэльса Доминика Перроте за то, что он был одет в нацистскую военную форму на праздновании своего дня рождения в молодости;
  • Согласно новым данным казначейства, наводнения и другие стихийные бедствия по всей стране стоили национальной экономике 5 миллиардов долларов;
  • Украина и Россия продолжают оспаривать претензии на контроль над восточным городом Соледар.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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