Новости SBS на русском языке — 14.07.2023

SBS Russian news

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Главные новости Австралии и мира в пятницу

Главное в новостях к этому часу
  • Министр иностранных дел Австралии настаивает на более быстрых действиях по торговым санкциям Китая в отношении австралийского импорта.
  • Мишель Буллок сменит Филипа Лоу на посту управляющего Резервным банком Австралии.
  • Голливуд переживает крупнейшую приостановку деятельности за десятилетия, в то время как актеры присоединяются к забастовке сценаристов.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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