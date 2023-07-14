Новости SBS на русском языке — 14.07.2023

Главное в новостях к этому часу
- Министр иностранных дел Австралии настаивает на более быстрых действиях по торговым санкциям Китая в отношении австралийского импорта.
- Мишель Буллок сменит Филипа Лоу на посту управляющего Резервным банком Австралии.
- Голливуд переживает крупнейшую приостановку деятельности за десятилетия, в то время как актеры присоединяются к забастовке сценаристов.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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