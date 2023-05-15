Новости SBS на русском языке — 15.05.2023

Key Points
- Правительство объявило о выделении 86,5 миллионов долларов на создание Национального центра по борьбе с мошенничеством, чтобы предотвратить потери миллионов австралийцев;
- Владимир Зеленский заявил, что Украина и ее союзники могут добиться поражения России уже в этом году, после того как его страна получила новый военный пакет помощи во время его поездки в Германию;
- 23-летней жительнице Хабаровска Тамаре Паршиной грозит до 20 лет колонии за переводы на нужды ВСУ в размере 2500 рублей;
- и другие новости.
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