Новости SBS на русском языке — 15.05.2023

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Главные новости Австралии и мира в понедельник:

Key Points
  • Правительство объявило о выделении 86,5 миллионов долларов на создание Национального центра по борьбе с мошенничеством, чтобы предотвратить потери миллионов австралийцев;
  • Владимир Зеленский заявил, что Украина и ее союзники могут добиться поражения России уже в этом году, после того как его страна получила новый военный пакет помощи во время его поездки в Германию;
  • 23-летней жительнице Хабаровска Тамаре Паршиной грозит до 20 лет колонии за переводы на нужды ВСУ в размере 2500 рублей;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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