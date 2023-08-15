Новости SBS на русском языке — 15.08.2023

Key Points
- Комиссар полиции Нового Южного Уэльса защищает действия по устранению предполагаемой угрозы взрыва на борту рейса Malaysia Airlines;
- Тасмания станет первым австралийским штатом и территорией, запретившим нацистскую свастику и другие символы ненависти;
- США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн;
- В Петербурге военкоматы начали рассылать СМС-сообщения;
- и другие новости.
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