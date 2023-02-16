Новости SBS на русском языке — 16.02.2023

Key Points
- В Квинсленде идут поиски двух шахтеров, провалившихся в 25-метровую скважину;
- Новая Зеландия обратилась к Австралии с просьбой о помощи в то время, как в стране ввели чрезвычайное положение из-за циклона Габриэль;
- Власти Эстонии аннулировали вид на жительство и депортировали главу организации “Российские соотечественники в Европе”;
- В Киеве возобновляет работу электротранспорт.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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