Новости SBS на русском языке — 16.02.2023

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Главные новости Австралии и мира в четверг:

Key Points
  • В Квинсленде идут поиски двух шахтеров, провалившихся в 25-метровую скважину;
  • Новая Зеландия обратилась к Австралии с просьбой о помощи в то время, как в стране ввели чрезвычайное положение из-за циклона Габриэль;
  • Власти Эстонии аннулировали вид на жительство и депортировали главу организации “Российские соотечественники в Европе”;
  • В Киеве возобновляет работу электротранспорт.
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программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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