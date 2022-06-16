Новости SBS на русском языке - 16.06.2022

- Федеральный министр энергетики уверен, что австралийцы смогут и дальше избегать отключений электроэнергии, несмотря на энергетический кризис;
- Джо Байдена обвиняют в нарушении прав человека из-за встречи, которую он планирует с наследным принцем Саудовской Аравии;
- «Формула-1» останется в Мельбурне как минимум до 2035 года;
- В Петербурге проходит международный экономический форум "Новый мир - новые возможности";
- и другие новости.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .