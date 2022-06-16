Новости SBS на русском языке - 16.06.2022

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в четверг

  • Федеральный министр энергетики уверен, что австралийцы смогут и дальше избегать отключений электроэнергии, несмотря на энергетический кризис;
  • Джо Байдена обвиняют в нарушении прав человека из-за встречи, которую он планирует с наследным принцем Саудовской Аравии;
  • «Формула-1» останется в Мельбурне как минимум до 2035 года;
  • В Петербурге проходит международный экономический форум "Новый мир - новые возможности";
  • и другие новости. 
 

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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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