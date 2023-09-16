Новости SBS на русском языке — 16.09.2023

Key Points
- Кампания «Да» за голос коренных народов в парламенте выпустила новую рекламу стоимостью 20 миллионов долларов, представители кампании «Нет» раскритиковали ее;
- Появляются новости о том, что пропавший министр обороны Китая находится под следствием китайских властей;
- Власти Украины заявили об освобождении села Андреевка около Бахмута;
- Перед зданием оперы в Берлине прошла акция против выступления Анны Нетребко.
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