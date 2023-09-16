Новости SBS на русском языке — 16.09.2023

SBS Russian news

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Главные новости Австралии и мира в субботу

Key Points
  • Кампания «Да» за голос коренных народов в парламенте выпустила новую рекламу стоимостью 20 миллионов долларов, представители кампании «Нет» раскритиковали ее;
  • Появляются новости о том, что пропавший министр обороны Китая находится под следствием китайских властей;
  • Власти Украины заявили об освобождении села Андреевка около Бахмута;
  • Перед зданием оперы в Берлине прошла акция против выступления Анны Нетребко.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — эфир от 16.09.2023

Biden Zelensky.png

Зеленский посетит Белый дом на следующей неделе

Diamandi 1.jpg

"Актер умирает раньше своей смерти, когда о нем забывают"

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 15.09.2023