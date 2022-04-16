Новости SBS на русском языке - 16.04

Лейбористская партия обещает создать национальную антикоррупционную комиссию до конца года в случае победы на федеральных выборах;

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента", еще девять человек, в числе которых журналист Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман;