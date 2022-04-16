Новости SBS на русском языке - 16.04

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в субботу:

  • Полиция Украины сообщает об обнаружении массовых захоронений в Киевской области;
  • Лейбористская партия обещает создать национальную антикоррупционную комиссию до конца года в случае победы на федеральных выборах;
  • Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента", еще девять человек, в числе которых журналист Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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