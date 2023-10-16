Новости SBS на русском языке — 16.10.2023

Главное в новостях к этому часу
- Кампания «За» и кампания «Против» пообещали представить новые меры по устранению неравенства между коренными народами и остальным населением Австралии.
- Еще 250 австралийцев были эвакуированы из Израиля, в то время как ситуация в регионе продолжает обостряться.
- Правительство Австралии объявило о новых шагах в своем стремлении регулировать криптовалюту.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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