Новости SBS на русском языке — 16.10.2023

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Главные новости Австралии и мира в понедельник

Главное в новостях к этому часу
  • Кампания «За» и кампания «Против» пообещали представить новые меры по устранению неравенства между коренными народами и остальным населением Австралии.
  • Еще 250 австралийцев были эвакуированы из Израиля, в то время как ситуация в регионе продолжает обостряться.
  • Правительство Австралии объявило о новых шагах в своем стремлении регулировать криптовалюту.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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