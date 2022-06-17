Новости SBS на русском языке - 17.06.2022

- Энтони Альбанезе продлевает соглашение о финансировании в связи с Covid на первом заседании национального кабинета министров в качестве премьер-министра.
- Председатель совета директоров SBS и премьер Южной Австралии вошли в список австралийцев, находящихся под санкциями России.
- Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Энтони Альбанезе в Киев.
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