SBS на русском языке

Новости SBS на русском языке - 17.10.2022

SBS на русском языке

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Published 17 October 2022 at 12:51pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS

Главные новости Австралии и мира в понедельник:

Published 17 October 2022 at 12:51pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Highlights
  • На севере штата Виктория прогнозируется рекордное наводнение, жители готовятся к худшему;
  • Власти Китая изложили свое видение на следующие пять лет, утверждая, что Тайвань является «вопросом, который должен решить китайский народ»;
  • В результате стрельбы на полигоне, где российские солдаты готовились к отправке на войну в Украину, убиты 11 человек и 15 получили ранения;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS  
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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