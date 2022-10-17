Новости SBS на русском языке - 17.10.2022

Highlights
- На севере штата Виктория прогнозируется рекордное наводнение, жители готовятся к худшему;
- Власти Китая изложили свое видение на следующие пять лет, утверждая, что Тайвань является «вопросом, который должен решить китайский народ»;
- В результате стрельбы на полигоне, где российские солдаты готовились к отправке на войну в Украину, убиты 11 человек и 15 получили ранения;
- и другие новости.
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