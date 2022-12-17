SBS на русском языке

Новости SBS на русском языке — 17.12.2022

SBS на русском языке

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Published 17 December 2022 at 1:09pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Available in other languages

Главные новости Австралии и мира в субботу

Published 17 December 2022 at 1:09pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Эксперты предупреждают, что последняя волна COVID-19 может достигнуть пика в Австралии перед Рождеством;
  • Десять человек, в том числе пять детей, погибли в результате пожара во Франции;
  • В санкционнонный список ЕС попали Никита Михалков, Григорий Лепс, все фракции партии "Единая Россия" и армия РФ;
  • Несколько игроков сборной Франции, выступающих в финале Чемпионата Мира, заболели гриппом;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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