Новости SBS на русском языке — 17.12.2022

Highlights
- Эксперты предупреждают, что последняя волна COVID-19 может достигнуть пика в Австралии перед Рождеством;
- Десять человек, в том числе пять детей, погибли в результате пожара во Франции;
- В санкционнонный список ЕС попали Никита Михалков, Григорий Лепс, все фракции партии "Единая Россия" и армия РФ;
- Несколько игроков сборной Франции, выступающих в финале Чемпионата Мира, заболели гриппом;
- и другие новости.
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