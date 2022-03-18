Новости SBS на русском языке - 18.03

Россия отрицает заявления о том, что наносит удары по гражданскому населению Украины;

На владеющую Facebook компанию Meta подадут в суд за мошенническую рекламу в ходе разбирательства австралийского регулятора АССС;

Американская баскетболистка Бритни Гринер останется в российской тюрьме как минимум до мая по обвинению в употреблении наркотиков;

Российская певица Земфира выпустила клип, содержащий кадры войны в Украине и задержаний антивоенных демонстрантов в России