Новости SBS на русском языке - 18.03

- Россия отрицает заявления о том, что наносит удары по гражданскому населению Украины;
- На владеющую Facebook компанию Meta подадут в суд за мошенническую рекламу в ходе разбирательства австралийского регулятора АССС;
- Американская баскетболистка Бритни Гринер останется в российской тюрьме как минимум до мая по обвинению в употреблении наркотиков;
- Российская певица Земфира выпустила клип, содержащий кадры войны в Украине и задержаний антивоенных демонстрантов в России
- и другие новости.
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