Новости SBS на русском языке - 18.03

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в пятницу:

  • Россия отрицает заявления о том, что наносит удары по гражданскому населению Украины;
  • На владеющую Facebook компанию Meta подадут в суд за мошенническую рекламу в ходе разбирательства австралийского регулятора АССС;
  • Американская баскетболистка Бритни Гринер останется в российской тюрьме как минимум до мая по обвинению в употреблении наркотиков;
  • Российская певица Земфира выпустила клип, содержащий кадры войны в Украине и задержаний антивоенных демонстрантов в России
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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