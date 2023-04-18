Новости SBS на русском языке — 18.04.2023

Key Points
- «Украина начнет наступление 30 апреля»: дата, на которую было запланировано украинское контрнаступление, была указана в секретных документах из масштабной утечки из Пентагона;
- Экономисты одной из крупнейших консалтинговых фирм Австралии назвали два недавних повышения процентных ставок Резервным банком Австралии «ненужными»;
- Вдова Александра Литвиненко заявила, что приговор Кара-Мурзе-младшему может «напугать людей, но это не значит, что он помешает им понять, что происходит»;
- и другие новости.
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