Новости SBS на русском языке — 18.04

- Коалиция обвиняет Лейбористскую партию в развязывании кампании запугивания в связи с предполагаемыми сокращениями Medicare;
- Украинский город Мариуполь находится на грани полного захвата российскими войсками;
- Самый высокопоставленный священнослужитель англиканской церкви Джастин Уэлби назвал план британского правительства по отправке беженцев в Руанду «противоположным природе Бога».
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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