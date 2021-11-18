Новости SBS на русском языке - 18.11

News Bulletin Russian

Source: SBS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Главные новости Австралии и мира в четверг:

  • В Виктории в вступают в силу дальнейшие ослабления, при этом в штате 1007 новых случаев COVID-19 и 12 смертей;
  • В Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 262 новых случая COVID-19 и 3 смерти;
  • Новорожденный ребенок стал одним из восьми новых зараженных COVID-19, выявленных в Северной территории;
  • С 21 ноября полностью вакцинированные туристы из Сингапура с отрицательным результатом теста на COVID-19 смогут прибыть в Австралию;
и другие новости.

 

Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод