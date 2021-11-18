Новости SBS на русском языке - 18.11

- В Виктории в вступают в силу дальнейшие ослабления, при этом в штате 1007 новых случаев COVID-19 и 12 смертей;
- В Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 262 новых случая COVID-19 и 3 смерти;
- Новорожденный ребенок стал одним из восьми новых зараженных COVID-19, выявленных в Северной территории;
- С 21 ноября полностью вакцинированные туристы из Сингапура с отрицательным результатом теста на COVID-19 смогут прибыть в Австралию;
и другие новости.
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