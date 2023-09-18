Новости SBS на русском языке — 18.09.2023

SBS Russian news

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Главные новости Австралии и мира в понедельник

Главное к этому часу
  • Среди участников кампании нет звучат разногласия по поводу того, будут ли они стремиться продолжать переговоры по Соглашению, если референдум о «Голосе» потерпит поражение.
  • Жертвам домашнего насилия в Австралии будет проще добиваться компенсации в соответствии с предложенными реформами семейного законодательства.
  • Украинские силы заявляют, что отбили село Клещевка под Бахмутом.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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Программа SBS Russian — эфир от 18.09.2023

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