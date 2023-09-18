Новости SBS на русском языке — 18.09.2023

Главное к этому часу
- Среди участников кампании нет звучат разногласия по поводу того, будут ли они стремиться продолжать переговоры по Соглашению, если референдум о «Голосе» потерпит поражение.
- Жертвам домашнего насилия в Австралии будет проще добиваться компенсации в соответствии с предложенными реформами семейного законодательства.
- Украинские силы заявляют, что отбили село Клещевка под Бахмутом.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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