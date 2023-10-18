Новости SBS на русском языке — 18.10.2023

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Главные новости Австралии и мира в среду

Главное в новостях к этому часу
  • Израиль отрицает ответственность за авиаудар по больнице в городе Газа, в результате которого погибло 500 человек.
  • Правительство Австралии призывают прекратить судебное преследование двух информаторов громких журналистских расследований.
  • Виктория станет вторым штатом в Австралии, запретившим нацистское приветствие после серии громких антисемитских инцидентов.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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