Новости SBS на русском языке — 19.01.2023

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в четверг:

Highlights
  • Джасинда Арден уходит с поста премьер-министра Новой Зеландии;
  • При крушении вертолета под Киевом погибли 14 человек, среди них глава МВД Украины и его заместители;
  • Федеральное правительство Австралии обнародовало план по списанию студенческих долгов с учителей, работающих в сельской местности;
  • Более восьмидесяти российских депутатов поддержали Алексея Навального;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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