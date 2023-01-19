Новости SBS на русском языке — 19.01.2023

Highlights
- Джасинда Арден уходит с поста премьер-министра Новой Зеландии;
- При крушении вертолета под Киевом погибли 14 человек, среди них глава МВД Украины и его заместители;
- Федеральное правительство Австралии обнародовало план по списанию студенческих долгов с учителей, работающих в сельской местности;
- Более восьмидесяти российских депутатов поддержали Алексея Навального;
- и другие новости.
Слушайте
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в
или подпишитесь на наши подкасты .