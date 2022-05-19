Новости SBS на русском языке - 19.05.2022

- Скотт Моррисон заявил, что политика Коалиции в отношении временных protection виз не изменится, если они выиграют выборы;
- Энтони Албанезе рассказал о политике лейбористов относительно детских садов;
- Украина делает все возможное, чтобы спасти всех оставшихся военнослужащих в оккупированном Россией Мариуполе;
- В Петербурге активистку оштрафовали за антивоенную акцию в вышиванке;
- и другие новости.
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