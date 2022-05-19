Новости SBS на русском языке - 19.05.2022

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в четверг:

  • Скотт Моррисон заявил, что политика Коалиции в отношении временных protection виз не изменится, если они выиграют выборы;
  • Энтони Албанезе рассказал о политике лейбористов относительно детских садов;
  • Украина делает все возможное, чтобы спасти всех оставшихся военнослужащих в оккупированном Россией Мариуполе;
  • В Петербурге активистку оштрафовали за антивоенную акцию в вышиванке;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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