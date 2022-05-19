Новости SBS на русском языке - 19.05.2022

Скотт Моррисон заявил, что политика Коалиции в отношении временных protection виз не изменится, если они выиграют выборы;

Энтони Албанезе рассказал о политике лейбористов относительно детских садов;

Украина делает все возможное, чтобы спасти всех оставшихся военнослужащих в оккупированном Россией Мариуполе;

В Петербурге активистку оштрафовали за антивоенную акцию в вышиванке;