Новости SBS на русском языке — 19.06.2023

ГЛАВНОЕ В НОВОСТЯХ К ЭТОМУ ЧАСУ
- Сенат провел окончательное голосование по проведению референдума Voice to Parliament, абсолютным большинством голосов он был принят;
- Представители аптек выступают против новой политики правительства в отношении рецептов;
- Осуждённому в России на 25 лет лишения свободы оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе перестали передавать письма в СИЗО;
- и другие новости.
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