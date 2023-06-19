Новости SBS на русском языке — 19.06.2023

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Главные новости Австралии и мира в понедельник:

ГЛАВНОЕ В НОВОСТЯХ К ЭТОМУ ЧАСУ
  • Сенат провел окончательное голосование по проведению референдума Voice to Parliament, абсолютным большинством голосов он был принят;
  • Представители аптек выступают против новой политики правительства в отношении рецептов;
  • Осуждённому в России на 25 лет лишения свободы оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе перестали передавать письма в СИЗО;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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