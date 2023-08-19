Новости SBS на русском языке — 19.08.2023

SBS Russian news

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Главные новости Австралии и мира в субботу

Главное в новостях к этому часу
  • Федеральное правительство обнародовало программу финансирования и реформ, направленных на поддержку участия женщин в спорте.
  • Министр по делам коренных народов призывает коллег из Лейбористской партии активизировать усилия по поддержке референдума «Голос» Коренных народов в парламенте.
  • В Канаде продолжается эвакуация жителей из-за наступающих лесных пожаров.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.
Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод