Новости SBS на русском языке — 19.08.2023

Главное в новостях к этому часу
- Федеральное правительство обнародовало программу финансирования и реформ, направленных на поддержку участия женщин в спорте.
- Министр по делам коренных народов призывает коллег из Лейбористской партии активизировать усилия по поддержке референдума «Голос» Коренных народов в парламенте.
- В Канаде продолжается эвакуация жителей из-за наступающих лесных пожаров.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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