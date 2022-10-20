Новости SBS на русском языке - 20.10.2022

Highlights
- Риск наводнения по-прежнему вызывает беспокойство в приграничных населенных пунктах Виктории и Нового Юэного Уэльса, ожидается ухудшение погодных условий;
- Министр внутренних дел Великобритании уходит в отставку, при этом премьер-министр Лиз Трасс изо всех сил пытается объединить партию;
- Министр внутренних дел Великобритании уходит в отставку, при этом премьер-министр Лиз Трасс изо всех сил пытается объединить партию;
- и другие новости.
Слушайте
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Advertisement
Читайте нас в
или подпишитесь на наши подкасты .