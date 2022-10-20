SBS на русском языке

Новости SBS на русском языке - 20.10.2022

SBS на русском языке

News Bulletin Russian

Source: SBS

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 20 October 2022 at 12:44pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS

Главные новости Австралии и мира в четверг

Published 20 October 2022 at 12:44pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Highlights
  • Риск наводнения по-прежнему вызывает беспокойство в приграничных населенных пунктах Виктории и Нового Юэного Уэльса, ожидается ухудшение погодных условий;
  • Министр внутренних дел Великобритании уходит в отставку, при этом премьер-министр Лиз Трасс изо всех сил пытается объединить партию;
  • Министр внутренних дел Великобритании уходит в отставку, при этом премьер-министр Лиз Трасс изо всех сил пытается объединить партию;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS  
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
Advertisement
Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian - Эфир от 20.10.2022

JIM CHALMERS PRESSER

Третий этап схемы по снижению налогов: зачем он нужен и каковы альтернативы?

Russia Ukraine War

Война и доступ к питьевой воде в Украине: «Это одна из самых острых проблем»

The milky way arches over the Hazards while the aurora australis glows beyond, Freycinet National Park, Tasmania, Australia

#3 Ку-ку, кукабара! Ночное небо