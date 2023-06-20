Новости SBS на русском языке — 20.06.2023

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Главные новости Австралии и мира во вторник

Главное в новостях к этому часу
  • Министр иммиграции Эндрю Джайлз объявит о расширении гуманитарной программы приема беженцев в Австралию на следующий финансовый год
  • Идут поиски подводной лодки, которая была на пути к обломкам Титаника и пропала у берегов юго-восточной Канады
  • Футбольная сборная Новой Зеландии отказалась от завершения товарищеского матча с Катаром, заявив о случае расизма в адрес игрока.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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