Новости SBS на русском языке — 20.06.2023

Главное в новостях к этому часу
- Министр иммиграции Эндрю Джайлз объявит о расширении гуманитарной программы приема беженцев в Австралию на следующий финансовый год
- Идут поиски подводной лодки, которая была на пути к обломкам Титаника и пропала у берегов юго-восточной Канады
- Футбольная сборная Новой Зеландии отказалась от завершения товарищеского матча с Катаром, заявив о случае расизма в адрес игрока.
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