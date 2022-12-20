SBS на русском языке

Новости SBS на русском языке — 20.12.2022

SBS на русском языке

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Published 20 December 2022 at 3:00pm
By Lera Shvets
Source: SBS
Available in other languages

Главные новости Австралии и мира во вторник

Published 20 December 2022 at 3:00pm
By Lera Shvets
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Комитет Палаты представителей США, расследующий беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года, рекомендовал предъявить обвинения бывшему президенту Дональду Трампу;
  • Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд назначен новым послом Австралии в США;
  • Несколько насыпных валов на реке Мюррей потерпели серьезные нарушения во время продолжающегося подъёма уровня воды в штате Южная Австралия.
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программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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