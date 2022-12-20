Новости SBS на русском языке — 20.12.2022

Highlights
- Комитет Палаты представителей США, расследующий беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года, рекомендовал предъявить обвинения бывшему президенту Дональду Трампу;
- Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд назначен новым послом Австралии в США;
- Несколько насыпных валов на реке Мюррей потерпели серьезные нарушения во время продолжающегося подъёма уровня воды в штате Южная Австралия.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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