Новости SBS на русском языке — 21.03.2023

Key Points
- В Джанкое в аннексированном Крыму произошли взрывы;
- В Кремле прошла неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина;
- Лидер Зеленых Адам Бандт говорит, что правительство должно взять на себя обязательство не открывать новых угольных или газовых проектов;
- За 3 месяца из-за электровелосипедов, электроскутеров и электроскейтбордов в Австралии возникло более 50 пожаров, в результате чего пострадали почти 100 человек;
- Рафаэль Надаль впервые с 2005 года покинул лидирующую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов;
- и другие новости.
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