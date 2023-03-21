Новости SBS на русском языке — 21.03.2023

SBS Russian news

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Главные новости Австралии и мира во вторник:

Key Points
  • В Джанкое в аннексированном Крыму произошли взрывы;
  • В Кремле прошла неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина;
  • Лидер Зеленых Адам Бандт говорит, что правительство должно взять на себя обязательство не открывать новых угольных или газовых проектов;
  • За 3 месяца из-за электровелосипедов, электроскутеров и электроскейтбордов в Австралии возникло более 50 пожаров, в результате чего пострадали почти 100 человек;
  • Рафаэль Надаль впервые с 2005 года покинул лидирующую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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