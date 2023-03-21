Новости SBS на русском языке — 21.03.2023

Key Points В Джанкое в аннексированном Крыму произошли взрывы;

В Кремле прошла неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина;

Лидер Зеленых Адам Бандт говорит, что правительство должно взять на себя обязательство не открывать новых угольных или газовых проектов;

За 3 месяца из-за электровелосипедов, электроскутеров и электроскейтбордов в Австралии возникло более 50 пожаров, в результате чего пострадали почти 100 человек;

Рафаэль Надаль впервые с 2005 года покинул лидирующую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов;

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