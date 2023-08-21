Новости SBS на русском языке — 21.08.2023

Key Points
- Федеральное правительство сделало важное заявление об усилении возможностей обороны;
- Австралийцы, желающие избавиться от влияния онлайн-гемблинга, смогут теперь принять решение, которое будет действовать до конца их жизни;
- Российский автоматический модуль перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны;
- Владимир Зеленский посетил Нидерланды и Данию и заручился обещаниями поставить десятки истребителей F-16.
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