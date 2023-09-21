Новости SBS на русском языке — 21.09.2023

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Главные новости Австралии и мира в четверг

Главное в новостях к этому часу
  • Премьер-министр объявит о начале работы комиссии для расследования действий Австралии во время пандемии;
  • Католическая церковь передаст полиции Западной Австралии отчет Ватикана о сексуализированном насилии детей со стороны предыдущего епископа города Брум;
  • Согласно российскому изданию The Insider, поставщик российского ВПК после начала войны закупил в Латвии микросхем на миллионы евро.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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Новости SBS на русском языке — 20.09.2023