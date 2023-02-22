Новости SBS на русском языке — 22.02.2023

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Главные новости Австралии и мира в среду:

Key Points
  • Глава разведывательного управления Австралии предупреждает о «беспрецедентной» угрозе с попытками завербовать журналистов, судей и ветеранов вооруженных сил;
  • Владимир Путин приостанавливает действие последнего договора России с США по ядерным вооружениям;
  • Бритни Грайнер после 10-месячного заключения в России снова возвращается в WNBA, повторно подписав контракт с Phoenix Mercury.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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