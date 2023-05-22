Новости SBS на русском языке — 22.05.2023

ГЛАВНОЕ В НОВОСТЯХ К ЭТОМУ ЧАСУ
- Схемы «Купи сейчас, заплати позже» теперь столкнутся с более жесткими ограничениями в соответствии с новыми правилами, введенными правительством Австралии;
- Анализ Министерства финансов показал, что за последний год в стране было создано более 330 000 новых рабочих мест;
- Австралийский альпинист погиб на Эвересте, став десятым погибшим на самой высокой вершине мира в этом сезоне;
- Родственники мобилизованных из Хакасии, Алтайского края и Кемеровской области рассказали о "покупке" солдат наёмниками;
- и другие новости.
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