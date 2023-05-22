Новости SBS на русском языке — 22.05.2023

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Главные новости Австралии и мира в понедельник:

ГЛАВНОЕ В НОВОСТЯХ К ЭТОМУ ЧАСУ
  • Схемы «Купи сейчас, заплати позже» теперь столкнутся с более жесткими ограничениями в соответствии с новыми правилами, введенными правительством Австралии;
  • Анализ Министерства финансов показал, что за последний год в стране было создано более 330 000 новых рабочих мест;
  • Австралийский альпинист погиб на Эвересте, став десятым погибшим на самой высокой вершине мира в этом сезоне;
  • Родственники мобилизованных из Хакасии, Алтайского края и Кемеровской области рассказали о "покупке" солдат наёмниками;
  • и другие новости.
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 


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