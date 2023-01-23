Новости SBS на русском языке — 23.01.2023

News Bulletin Russian

Source: SBS

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Главные новости Австралии и мира в понедельник:

Highlights
  • Новый Южный Уэльс запускает схему долевого участия, которая поможет сотрудникам ключевых отраслей решить проблему доступности жилья;
  • Германия обещает поддерживать Украину на фоне растущего давления по поводу снабжения Украины танками немецкого производства;
  • Депутат Госдумы России предложил убрать из школьной программы "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.
Share

Latest podcast episodes

Australian Open

Australian Open. Началась вторая неделя крупнейшего теннисного турнира

i_am_russian_and_i_am_against_war_3000x3000.jpg

Я русский и я против войны. Мария Широкова

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — эфир от 21.01.2023

News Bulletin Russian

Новости SBS на русском языке — 21.01.2023