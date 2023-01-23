Новости SBS на русском языке — 23.01.2023

Highlights
- Новый Южный Уэльс запускает схему долевого участия, которая поможет сотрудникам ключевых отраслей решить проблему доступности жилья;
- Германия обещает поддерживать Украину на фоне растущего давления по поводу снабжения Украины танками немецкого производства;
- Депутат Госдумы России предложил убрать из школьной программы "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына;
- и другие новости.
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