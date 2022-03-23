Новости SBS на русском языке — 23.03

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в среду

 

  • Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о выделении более пяти млрд долларов на строительство плотины Hells Gates в Северном Квинсленде;
  • Российский суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима;
  • Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов решил продать с аукциона Нобелевскую медаль премии мира. Вырученные деньги пойдут на помощь украинским беженцам.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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