Новости SBS на русском языке - 23.04

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в субботу.

  • США предупредили об «ответных мерах» в случае, если будут предприняты шаги по установлению постоянного китайского военного присутствия на Соломоновых островах;
  • задачей второго этапа войны в Украине названо установление полного контроля над Донбассом, южной Украиной, обеспечение сухопутного коридора в Крым и выход к молдавским границам;
  • Президент России Владимир Путин встретится в Москве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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