Новости SBS на русском языке - 23.04

- США предупредили об «ответных мерах» в случае, если будут предприняты шаги по установлению постоянного китайского военного присутствия на Соломоновых островах;
- задачей второго этапа войны в Украине названо установление полного контроля над Донбассом, южной Украиной, обеспечение сухопутного коридора в Крым и выход к молдавским границам;
- Президент России Владимир Путин встретится в Москве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .