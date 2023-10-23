Новости SBS на русском языке — 23.10.2023

SBS Russian news

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Главные новости Австралии и мира в понедельник:

Key Points
  • Премьер-министр Энтони Альбанезе намерен продвигать сделку AUKUS во время своего визита в США;
  • Вторая колонна из 14 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Газы вошла в сектор из Египта;
  • Отчет Foodbank показал, что 48 % населения испытывают тревогу или трудности с доступом к питанию;
  • Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" предложил "уничтожить" тех, кто не доверяет Путину.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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