Новости SBS на русском языке — 23.10.2023

Key Points
- Премьер-министр Энтони Альбанезе намерен продвигать сделку AUKUS во время своего визита в США;
- Вторая колонна из 14 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Газы вошла в сектор из Египта;
- Отчет Foodbank показал, что 48 % населения испытывают тревогу или трудности с доступом к питанию;
- Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" предложил "уничтожить" тех, кто не доверяет Путину.
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