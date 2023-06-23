Новости SBS на русском языке — 23.06.2023

Главные новости к этому часу
- Заместитель премьер-министра говорит, что дата «Дня Австралии» не изменится, если право Голоса в парламенте будет закреплено в Конституции.
- Пять человек на борту пропавшего подводного аппарата были признаны погибшими после того, как канадский глубоководный робот обнаружил обломки судна.
- В России Госдума в первом чтении приняла пакет поправок, вводящих административную и уголовную ответственность за участие в деятельности международных НПО.
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