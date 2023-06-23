Новости SBS на русском языке — 23.06.2023

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в пятницу

Главные новости к этому часу
  • Заместитель премьер-министра говорит, что дата «Дня Австралии» не изменится, если право Голоса в парламенте будет закреплено в Конституции.
  • Пять человек на борту пропавшего подводного аппарата были признаны погибшими после того, как канадский глубоководный робот обнаружил обломки судна.
  • В России Госдума в первом чтении приняла пакет поправок, вводящих административную и уголовную ответственность за участие в деятельности международных НПО.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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