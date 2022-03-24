Новости SBS на русском языке — 24.03

- Федеральное правительство и правительство Виктории заключили сделку с фармацевтической компанией Moderna об открытии центра по производству мРНК-вакцин, первого в Южном полушарии;
- Группа представителей Коренных народов северной Австралии судится из-за предложения Южной Кореи относительно глубоководного газового месторождения;
- В Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина.
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