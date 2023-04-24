Новости SBS на русском языке — 24.04.2023

SBS Russian news

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Главные новости Австралии и мира в понедельник:

Key Points
  • Звучат призывы к федеральному правительству Австралии о расширении прав на получение пособий для родителей-одиночек;
  • МИД России заявил о высылке более 20 немецких дипломатов, при этом в Берлине отметили, что часть российских дипломатов уже покинула Германию;
  • Прокурор потребовал ужесточить приговор Алексею Москалёву, о местонахождении которого уже почти месяц не известно;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

KurtJohnson_TheRedWake.png

Писатель Курт Джонсон: «Уже восемь лет назад было ощущение, что эти исторические идеи вернутся»

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — эфир от 24.04.2023

DR GENNADI KAZAKEVITCH, Monash University

Экономический обзор: Почему австралийцы не протестуют против повышения пенсионного возраста?

i_am_russian_and_i_am_against_war_3000x3000.jpg

Я русский и я против войны. Феликс Гриченко