Новости SBS на русском языке — 24.04.2023

Key Points
- Звучат призывы к федеральному правительству Австралии о расширении прав на получение пособий для родителей-одиночек;
- МИД России заявил о высылке более 20 немецких дипломатов, при этом в Берлине отметили, что часть российских дипломатов уже покинула Германию;
- Прокурор потребовал ужесточить приговор Алексею Москалёву, о местонахождении которого уже почти месяц не известно;
- и другие новости.
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