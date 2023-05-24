Новости SBS на русском языке — 24.05.2023

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Главные новости Австралии и мира в среду:

Key Points
  • Федеральная полиция конфисковала в Сиднее наркотиков айс на сумму более 270 миллионов долларов;
  • Решение правительства Виктории прекратить вырубку натурального леса в штате в следующем году приветствовалось экологическими группами, но подверглось критике со стороны коалиции;
  • Тысячи демонстрантов маршируют к израильскому парламенту, в то время как правительство Нетаньяху пытается принять свой новый бюджет.
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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