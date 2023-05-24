Новости SBS на русском языке — 24.05.2023

Key Points
- Федеральная полиция конфисковала в Сиднее наркотиков айс на сумму более 270 миллионов долларов;
- Решение правительства Виктории прекратить вырубку натурального леса в штате в следующем году приветствовалось экологическими группами, но подверглось критике со стороны коалиции;
- Тысячи демонстрантов маршируют к израильскому парламенту, в то время как правительство Нетаньяху пытается принять свой новый бюджет.
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