Новости SBS на русском языке — 24.06.2023

SBS Russian news

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Главные новости Австралии и мира в субботу:

Key Points
  • Премьер-министр Энтони Альбанезе встретился с семьями, которые получат выгоду от правительственной реформы сектора ухода за детьми;
  • ФСБ возбудила дело против главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина за призывы к вооруженному мятежу;
  • Обнародованный отчёт спеслужб США не содержит доказательств того, что пандемия Covid-19 началась в результате инцидента в китайском Уханьском институте вирусологии.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — эфир от 24.06.23

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