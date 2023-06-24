Новости SBS на русском языке — 24.06.2023

Key Points
- Премьер-министр Энтони Альбанезе встретился с семьями, которые получат выгоду от правительственной реформы сектора ухода за детьми;
- ФСБ возбудила дело против главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина за призывы к вооруженному мятежу;
- Обнародованный отчёт спеслужб США не содержит доказательств того, что пандемия Covid-19 началась в результате инцидента в китайском Уханьском институте вирусологии.
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