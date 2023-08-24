Новости SBS на русском языке — 24.08.2023

Key Points
- Сегодня будет официально обнародован межпоколенческий отчет, в котором прогнозируется слабый экономический рост на следующие десятилетия;
- В Тверской области разбился бизнес-джет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в списке паасажиров сам Пригожин и сооснователь ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин;
- Призывы к отставке президента Испанской федерации футбола Луиса Рубьялеса, который поцеловал в губы полузащитницу сборной Испании после победы команды на ЧМ в Сиднее.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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