Новости SBS на русском языке — 24.08.2023

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Главные новости Австралии и мира в четверг:

Key Points
  • Сегодня будет официально обнародован межпоколенческий отчет, в котором прогнозируется слабый экономический рост на следующие десятилетия;
  • В Тверской области разбился бизнес-джет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в списке паасажиров сам Пригожин и сооснователь ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин;
  • Призывы к отставке президента Испанской федерации футбола Луиса Рубьялеса, который поцеловал в губы полузащитницу сборной Испании после победы команды на ЧМ в Сиднее.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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