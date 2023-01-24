Новости SBS на русском языке — 24.01.2023

Highlights
- В парламент штата Квинсленд будут внесены законы о преступлениях на почве ненависти и о правосудии для несовершеннолетних;
- Усиливаются призывы к федеральному правительству помочь в решении проблем с оплатой аренды жилья;
- Согласно исследованию Университета Квинсленда, федеральные законы об охране окружающей среды не создают препятствий для разрушения среды обитания видов под угрозой исчезновения.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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