Новости SBS на русском языке — 24.01.2023

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира во вторник

Highlights
  • В парламент штата Квинсленд будут внесены законы о преступлениях на почве ненависти и о правосудии для несовершеннолетних;
  • Усиливаются призывы к федеральному правительству помочь в решении проблем с оплатой аренды жилья;
  • Согласно исследованию Университета Квинсленда, федеральные законы об охране окружающей среды не создают препятствий для разрушения среды обитания видов под угрозой исчезновения.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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