Новости SBS на русском языке — 24.07.2023

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Главные новости Австралии и мира в понедельник

Главное в новостях к этому часу
  • Федеральное правительство объявило о военных инвестициях, чтобы почти удвоить парк самолетов ВВС Австралии.
  • Правительство предлагает реформу временных контрактов согласно которой работники будут иметь право требовать постоянный контракт.
  • В результате атаки России на Одессу разрушено 50 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры и объект наследия ЮНЕСКО.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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