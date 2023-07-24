Новости SBS на русском языке — 24.07.2023

Главное в новостях к этому часу
- Федеральное правительство объявило о военных инвестициях, чтобы почти удвоить парк самолетов ВВС Австралии.
- Правительство предлагает реформу временных контрактов согласно которой работники будут иметь право требовать постоянный контракт.
- В результате атаки России на Одессу разрушено 50 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры и объект наследия ЮНЕСКО.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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