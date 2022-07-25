Новости SBS на русском языке - 25.07.2022

News Bulletin Russian

Source: SBS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Главные новости Австралии и мира в понедельник:

  • Федеральное правительство расширяет поддержку сектора ухода за престарелыми в Австралии с помощью сил обороны , поскольку более трети учреждений по уходу за престарелыми в стране столкнулись со вспышками COVID-19;
  • Всемирная организация здравоохранения присвоила наивысший уровень опасности в связи с растущей вспышкой оспы обезьян;
  • 6 человек задержаны в Москве за возложение цветов к "Стене скорби";
  • и другие новости.
 

Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод