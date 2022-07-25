Новости SBS на русском языке - 25.07.2022

- Федеральное правительство расширяет поддержку сектора ухода за престарелыми в Австралии с помощью сил обороны , поскольку более трети учреждений по уходу за престарелыми в стране столкнулись со вспышками COVID-19;
- Всемирная организация здравоохранения присвоила наивысший уровень опасности в связи с растущей вспышкой оспы обезьян;
- 6 человек задержаны в Москве за возложение цветов к "Стене скорби";
- и другие новости.
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