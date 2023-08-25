Новости SBS на русском языке — 25.08.2023

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Главные новости Австралии и мира в пятницу

Key Points
  • Президент России Владимир Путин нарушил молчание после того, как разбился самолет лидера ЧВК Вагнер Евгения Пригожина;
  • Казначей Джим Чалмерс отверг предложения вернуть деньги, полученные от правительства после того, как авиакомпания Qantas сообщила о рекордной прибыли;
  • ФИФА возбудила дисциплинарное дело против президента испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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