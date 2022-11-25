Новости SBS на русском языке - 25.11.2022

Highlights
- Министр внутренних дел встретилась с мэрами районов западного Сиднея, выступающими против репатриации австралийцев, связанных с боевиками ИГ;
- Готов доклад, проливающий свет на то, как и почему Скотт Моррисон занимал несколько министерских постов, когда был премьер-министром;
- Российская Госдума приняла закон, полностью запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди людей всех возрастов.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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