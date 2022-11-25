SBS на русском языке

Новости SBS на русском языке - 25.11.2022

SBS на русском языке

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Published 25 November 2022 at 12:01pm
By Svetlana Printcev
Source: SBS
Available in other languages

Главные новости Австралии и мира в пятницу:

Published 25 November 2022 at 12:01pm
By Svetlana Printcev
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Министр внутренних дел встретилась с мэрами районов западного Сиднея, выступающими против репатриации австралийцев, связанных с боевиками ИГ;
  • Готов доклад, проливающий свет на то, как и почему Скотт Моррисон занимал несколько министерских постов, когда был премьер-министром;
  • Российская Госдума приняла закон, полностью запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди людей всех возрастов.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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