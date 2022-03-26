Новости SBS на русском языке — 26.03

- Китай настаивает на том, что сотрудничество в области безопасности с Соломоновыми oстровами, соответствует международному праву;
- Согласно источникам, близким к делу, австралийская тележурналистка, задержанная в Китае более чем на 19 месяцев, предстанет перед судом в четверг 31 марта;
- Россия заявляет, что первый этап так называемой “специальной военной операции” в Украине практически завершен.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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