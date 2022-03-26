Новости SBS на русском языке — 26.03

Китай настаивает на том, что сотрудничество в области безопасности с Соломоновыми oстровами, соответствует международному праву;

Согласно источникам, близким к делу, австралийская тележурналистка, задержанная в Китае более чем на 19 месяцев, предстанет перед судом в четверг 31 марта;