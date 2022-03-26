Новости SBS на русском языке — 26.03

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в субботу

  • Китай настаивает на том, что сотрудничество в области безопасности с Соломоновыми oстровами, соответствует международному праву;
  • Согласно источникам, близким к делу, австралийская тележурналистка, задержанная в Китае более чем на 19 месяцев, предстанет перед судом в четверг 31 марта;
  • Россия заявляет, что первый этап так называемой “специальной военной операции” в Украине практически завершен.
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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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