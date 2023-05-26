Новости SBS на русском языке — 26.05.2023

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Главные новости Австралии и мира в пятницу

ГЛАВНОЕ В НОВОСТЯХ К ЭТОМУ ЧАСУ
  • Сегодня в Австралии отмечается Национальный День покаяния Sorry Day;
  • Двое 13-летних подростков сдались полиции после пожара, который вспыхнул и уничтожил здание, внесенное в список наследия, в центральном районе Сиднея;
  • Основатель группировки "Хранители присяги" приговорен к 18 годам тюрьмы за участие в беспорядках в Капитолии;
  • "Россия не выиграет эту войну" об этом заявили власти США, но предупредили, что до победы еще далеко;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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