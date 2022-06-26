Новости SBS на русском языке - 26.06.2022

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в воскресенье

  • Премьер-министр Энтони Альбанезе отправляется в Испанию на встречу с лидерами стран НАТО;
  • 2 человека погибли и 21 получил ранения в результате стрельбы в столице Норвегии;
  • Украинский город Северодонецк перешел под полный контроль России;
  • Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили поставку Беларуси "Искандеров" с возможностью применения атомных боеприпасов;
  • В российскую армию будут принимать контрактников сразу после школы;
и другие новости. 

 

Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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